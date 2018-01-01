بعد الخرجة البنكيرانية..إدريس لشكر لـ''شوف تيفي'': هذا ما سنقوم به بعد تصريحات ابن كيران المشوشة ﻿

خلقت الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران جدلا واسعا وسط الأحزاب السياسية المغربية، بعدما اعتبرتها مسيئة وتهجما على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالخصوص.

شوف تيفي

خلقت الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران جدلا واسعا وسط الأحزاب السياسية المغربية، بعدما اعتبرتها مسيئة وتهجما على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالخصوص.

وقال لشكر في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن تصريحات الأمين العام السابق للبيجيدي عبد الإله ابن كيران هي بمثابة تشويش على الأغلبية المشكلة للحكومة، مضيفا أنه بصدد إجراء مشاورات مع زعماء فرق الأغلبية الحكومية لتدارس هذه التصريحات التي اعتبرت استفزازية بامتياز.

ابن كيران الذي وجه مدفعيته تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار، صرح في مؤتمر شبيبة حزبه وأمام أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحديث اعتبرته قيادة الاتحاد الاشتراكي استفزازا وتهكما لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.