عاجل..الزفزافي في ورطة بعد الكشف عن معاملة مالية مشبوهة بينه و بين أحد المعتقلين خلال جلسة المحاكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال جلسة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، بوجود معاملة مالية مشبوهة بين ناصر

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة، كشف قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال جلسة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، بوجود معاملة مالية مشبوهة بين ناصر الزفزافي والمعتقل الآخر عثمان بوزيان.

وأوضح الموفد بأنه تم الاستماع إلى عثمان بوزيان ومواجهته بمكالمات هاتفية طالبت النيابة العامة بعرضها في الجلسات المقبلة والتي تتضمن معاملة مالية كانت بينه وبين ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، أكد بأن هناك شخص ثالث بهولندا كان يدعم الحراك وكان على تواصل بالزفزافي وسخر عثمان لأجل إسداء خدمة إيصال المال، ما جعل المحامي النويضي عبد العزيز المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين يتدخل موضحا بأن المكالمات الهاتفية تتعلق بدين لا غير .

في المقابل، يضيف الموفد تشبتت النيابة العامة بعرض المكالمات حتى تكون المحكامة عادلة لأن المعاملة المالية هي مشبوهة، ليقرر القاضي علي الطرشي رفع الجلسة للبث في هذا الطلب.