حصــري:الحجز على الحساب البنكي للوداد...والناصيري في ورطة كبيرة ﻿

حجز اليوم محامي شركة ''بلان سيال'' لصاحبها عبد الإله أكرم الرئيس السابق للوداد، على الحساب البنكي للفريق الأحمر.

شـــوف تيفي:

حجز اليوم محامي شركة ''بلان سيال'' لصاحبها عبد الإله أكرم الرئيس السابق للوداد، على الحساب البنكي للفريق الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن أكرم لجأ إلى الإجراءات القانونية بعدما تماطل سعيد الناصيري رئيس الوداد في تسديد ديون لفائدة الشركة تضمنها التقرير المالي للفريق الأحمر في جمع تنصيب الناصيري رئيسا للوداد.

وقالت المصادر ذاتها، إن سعيد الناصيري لجأ لبعض الفعاليات الودادية من أجل التدخل لثني أكرم عن مسألة الحجز غير أن الأخير تشبث بنيل مستحقات شركته معللا قراره حسب مصادرنا بكون الوداد تعيش وضعا ماليا مريحا.