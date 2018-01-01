مسخوط الوالدين ضرب الأم ديالو في سيدي سليمان مشا فيها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، قضت نهاية الأسبوع المنصرم، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، في حق شخص، تمت متابعته بالعنف ضد الأصول.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، قضت نهاية الأسبوع المنصرم، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، في حق شخص، تمت متابعته بالعنف ضد الأصول.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الأمر يتعلق بـ ''مسخوط الوالدين''، تورط في الاعتداء على والدته بالضرب للعديد من المرات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، حيث تم اعتقاله ووضع رهن الاعتقال قبل صدور الحكم المذكور.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحكم الصادر في حق ''مسخوط الوالدين''، يمكن اعتباره سابقة في تاريخ القضاء بالمغرب، حيث يعتبر هذا الحكم أقصى عقوبة في حق شخص تورط في العنف ضد الأصول.