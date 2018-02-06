رسميا وبالصورة.. اللاعب الدولي كارسيلا يحمل الرقم 10 رفقة فريقه الجديد ﻿

سيحمل مهدي كارسيلا اللاعب الدولي المغربي، الرقم 10 رفقة فريقه الجديد القديم ستوندار دولييج، بعدعودته من أولمبياكوس اليوناني، وفشله في تحقيق نتائج جيدة.

'' شوف سبور''

سيحمل مهدي كارسيلا اللاعب الدولي المغربي، الرقم 10 رفقة فريقه الجديد القديم ستوندار دولييج، بعدعودته من أولمبياكوس اليوناني، وفشله في تحقيق نتائج جيدة.

وتمكن اللاعب كارسيلا من إنهاء صفقته في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، بعد الاتفاق مع التحاقه بستاندار دولييج، بنظام الإعارة، مع خيار شراء العقد، شهر يونيو المقبل.

ويبدو أن كرسيلا لم يكترث بنصيحة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول بعدما طالبه في وقت سابق بعدم العودة للدوري البلجيكي والمنافسة على ضمان مكانته للمشاركة في كأس العالم 2018.