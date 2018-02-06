حصري وبالصور..لاعب المنتخب المغربي زهير فضال يجري عملية جراحية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن زهير فضال لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بمصحة خاصة ببرشلونة والتي سيجري بها عملية جراحية، عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فريق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن زهير فضال لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بمصحة خاصة ببرشلونة والتي سيجري بها عملية جراحية، عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فريق بيتيس بالدوري الإسباني.

وأوضح المصدر ذاته أن زهير فضال، سيتم وضعه خلال الدقائق القليلة المقبلة، بغرفة عمليات الجراحة، مشيرا إلى أن مدة غيابه عن الملاعب ستصل لحوالي 6 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن زهير فضال، أصيب على مستوى الركبة، نهاية الأسبوع المنصرم، خلال المباراة التي جمعت فريقه بيتيس بخصمه فياريال.