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رونار يخطف مدافع تولوز من منتخب السينغال

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 18:29 رونار يخطف مدافع تولوز من منتخب السينغال | سبور
رونار يخطف مدافع تولوز من منتخب السينغال
يتجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إلى خطف مدافع جدید لحمل قميص المنتخب المغربي خلال منافسات كأس العالم 2018.

'' شوف سبور''

يتجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إلى خطف مدافع جدید لحمل قميص المنتخب المغربي خلال منافسات كأس العالم 2018.

وأكدت الصحافة السنغالیة، أن رونار يرغب في الفوز بخدمات اللاعب الفرنسي ذي الأصول السنغالية عیسى دیوب من أجل حمل قمیص أسود الأطلس مستفیدا من كون والدته مغربیة ما یسمح له بحمل الجنسیة المغربیة.

وأفادت يومية روكور السنغالیة يومه الثلاثاء خلال حدیثھا مع محیط اللاعب أن رونار اتصل بمدافع نادي تولوز البالغ من العمر 21 سنة من أجل ارتداء ألوان المغرب ، علما أنه رفض المنتخب السنغالي بعد اختيار منتخب فرنسا.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي عيسى ديوب هيرفي رونار

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