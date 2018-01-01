لاعبو الرجاء يخوضون مباراة الديربي بدون توصلهم بمستحقاتهم المالية ﻿

كشف مصدر رجاوي، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أخبر لاعبيه بعدم تمكنه من تسديد مستحقاتهم المالية قبل انطلاق مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد برسم مؤجل

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشف مصدر رجاوي، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أخبر لاعبيه بعدم تمكنه من تسديد مستحقاتهم المالية قبل انطلاق مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفاد ذات المصدر، أن حسبان صارح اللاعبين بفشله في توفير السيولة المالية الكافية لتسديد مستحقات اللاعبين، مؤكدا لهم أنه قدم كل مالديه لحل الأزمة العالقة بالنادي.

وحسب المصدر نفسه، فإن الحساب البنكي الذي يتعامل به حسبان تم الحجز عليه قبل أيام ليجد نفسه في موقف حرج أمام اللاعبين بحيث لن يتمكن من منحهم أجرتهم الشهرية وباقي مستحقاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس يوم السبت المقبل بداية من الساعة 15.00 عصرا.