عاجل..نور الدين عيوش يحضر جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة وينفرد بوالد ناصر الزفزافي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء، أن نور الدين عيوش، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالمحكمة ودخل إلى القاعة رقم 7 التي تشهد أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء، أن نور الدين عيوش، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالمحكمة ودخل إلى القاعة رقم 7 التي تشهد أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن نور الدين عيوش، ولج إلى القاعة، وتبادل السلام مع أفراد أسرة المعتقلين، قبل أن يغادرها رفقة والد ناصر الزفزافي، حيث تبادلا أطراف الحديث على انفراد.

وأشار ذات المصدر أن حضور عيوش للمحكمة، جاء بالموازاة مع انطلاق الجلسة المسائية، وبالتحديد خلال الاستماع للمعتقل ''إبراهيم بوزيان''، والذي واجهته المحكمة بمكالمتين هاتفيتين، جمعته في إحداها بناصر الزفزافي وتجاوزت مدتها ثلاثة دقائق.