 عاجل..نور الدين عيوش يحضر جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة وينفرد بوالد ناصر الزفزافي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018 | ثقافة و فنون

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017 | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج | مجتمع

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو كانيط فانتا | حوادث و حقوق

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو ''كانيط فانتا''

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

عاجل..نور الدين عيوش يحضر جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة وينفرد بوالد ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 18:01 عاجل..نور الدين عيوش يحضر جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة وينفرد بوالد ناصر الزفزافي | بوليتيك
عاجل..نور الدين عيوش يحضر جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة وينفرد بوالد ناصر الزفزافي
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء، أن نور الدين عيوش، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالمحكمة ودخل إلى القاعة رقم 7 التي تشهد أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء، أن نور الدين عيوش، حل قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالمحكمة ودخل إلى القاعة رقم 7 التي تشهد أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن نور الدين عيوش، ولج إلى القاعة، وتبادل السلام مع أفراد أسرة المعتقلين، قبل أن يغادرها رفقة والد ناصر الزفزافي، حيث تبادلا أطراف الحديث على انفراد.

وأشار ذات المصدر أن حضور عيوش للمحكمة، جاء بالموازاة مع انطلاق الجلسة المسائية، وبالتحديد خلال الاستماع للمعتقل ''إبراهيم بوزيان''، والذي واجهته المحكمة بمكالمتين هاتفيتين، جمعته في إحداها بناصر الزفزافي وتجاوزت مدتها ثلاثة دقائق.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نبيل عيوش محكمة الاستئناف البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..نايضة وسط جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..نايضة وسط جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

حصري..لهذه الأسباب رفض رئيس الحكومة زيادة 100 درهم على تعويضات الأبناء | بوليتيك

حصري..لهذه الأسباب رفض رئيس الحكومة زيادة 100 درهم على تعويضات الأبناء

مجلس .النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات | بوليتيك

مجلس .النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

بعد الخرجة البنكيرانية..إدريس لشكر لـشوف تيفي: هذا ما سنقوم به بعد تصريحات ابن كيران المشوشة | بوليتيك

بعد الخرجة البنكيرانية..إدريس لشكر لـ''شوف تيفي'': هذا ما سنقوم به بعد تصريحات ابن كيران المشوشة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 1 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك | شوف الصحافة

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها | خارج البلاطو

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها | خارج البلاطو

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.