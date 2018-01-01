مثير.. الاتحاد الإماراتي يعاقب باتنا بسبب قصة شعره ﻿

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، مراد باتنا، لاعب نادي الوحدة بالإنذار، وغرامة مالية قيمتها 1000 درهم.

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عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، مراد باتنا، لاعب نادي الوحدة بالإنذار، وغرامة مالية قيمتها 1000 درهم.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة اللاعب السابق لفريق الفتح الرباطي بسبب قصة شعره التي ظهر بها في مباراة الوحدة أمام الوصل في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، التي انتهت لمصلحة الوحدة بنتيجة (4-3).

وفي نفس السياق تعرض أحمد الياسي لاعب نادي النصر بغرامة تقدر ب1000 درهم، وتوجيه إنذار له، بسبب خلع واقي الساق، في احتفاله بهدفه أمام الفجيرة، خلال مباراة الفريقين في الجولة الماضية، التي فاز فيها النصر بهدفين دون مقابل.