عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة التربية و التكوين المهني قررت تعليق الدراسة بشكل مؤقت بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية بهدف الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية و سوء الأحوال الجوية.

شـــوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة التربية و التكوين المهني قررت تعليق الدراسة بشكل مؤقت بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية بهدف الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية و سوء الأحوال الجوية.

و شمل هذا القرار حسب ما توصلت يه ''شوف تيفي'' تعليق الدراسة في حوالي 900 مؤسة تعليمية، أغلبها فرعيات بالعالم القروي تضم حوالي 100 ألف تلميذ و تلميذة.

و كشفت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بكل من درعة تافيلالت،ميدلت ،ورززات،تنغير.

جهة مراكش آسفي: الحوز

جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال أزيلال

جهة فاس مكناس: إفران

جهة طنجة تطوان الحسيمة: الحسيمة و شفشاون .

وحفاظا على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس فستعمل المديريات الإقليمية على تعويض الحصص الزمنية الضائعة في المؤسسات التعليمية المعنية و برمجة دروس الدعم و التقوية حسب جدولة محددة أخدا بعين الاعتبار تطورات الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.