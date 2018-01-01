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عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 17:48 عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع | مجتمع
عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة التربية و التكوين المهني قررت تعليق الدراسة بشكل مؤقت بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية بهدف الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية و سوء الأحوال الجوية.

شـــوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة التربية و التكوين المهني قررت تعليق الدراسة بشكل مؤقت بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية بهدف الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية و سوء الأحوال الجوية.

و شمل هذا القرار حسب ما توصلت يه ''شوف تيفي'' تعليق الدراسة في حوالي 900 مؤسة تعليمية، أغلبها فرعيات بالعالم القروي تضم حوالي 100 ألف تلميذ و تلميذة.

و كشفت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بكل من درعة تافيلالت،ميدلت ،ورززات،تنغير.

جهة مراكش آسفي: الحوز

جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال أزيلال

جهة فاس مكناس: إفران

جهة طنجة تطوان الحسيمة: الحسيمة و شفشاون .

وحفاظا على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس فستعمل المديريات الإقليمية على تعويض الحصص الزمنية الضائعة في المؤسسات التعليمية المعنية و برمجة دروس الدعم و التقوية حسب جدولة محددة أخدا بعين الاعتبار تطورات الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

 

 

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