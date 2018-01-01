حصري..شفار خطير دار راسو ''تريسيان'' وسرق اكثر من 80 منزل بسيدي سليمان..وها كيفاش طاح شريكو مول الذهب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن الشرطة القضائية، تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط أخطر لص بمدينة بنسليمان، سرق العشرات من الأسر منذ سنة 2014.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن الشرطة القضائية، تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط أخطر لص بمدينة بنسليمان، سرق العشرات من الأسر منذ سنة 2014.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، كان ينتحل صفة ''كهربائي''، حيث يوهم أصحاب المنازل بوجود خلل في الإنارة، حيث يعمد إلى قطع النور، ويطالب الضحايا بمساعدته على البحث عن مكان الخلل، قبل أن يقوم بسرقة ما يتواجد داخل المنزل من أموال وحلي ومجوهرات.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر سرق محتويات أكثر من 80 منزلا، مشيرا إلى أن التحقيق معه مكن من التعرف على هوية بائع ذهب بحي المسجد، تورط في شراء المسروقات، ليتم إيقافه.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' أن الموقوفين، سيمثلان يومه الثلاثاء، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.