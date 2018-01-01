 حصري..شفار خطير دار راسو ''تريسيان'' وسرق اكثر من 80 منزل بسيدي سليمان..وها كيفاش طاح شريكو مول الذهب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018 | ثقافة و فنون

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017 | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج | مجتمع

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو كانيط فانتا | حوادث و حقوق

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو ''كانيط فانتا''

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

حصري..شفار خطير دار راسو ''تريسيان'' وسرق اكثر من 80 منزل بسيدي سليمان..وها كيفاش طاح شريكو مول الذهب

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 17:32 حصري..شفار خطير دار راسو تريسيان وسرق اكثر من 80 منزل بسيدي سليمان..وها كيفاش طاح شريكو مول الذهب | حوادث و حقوق
حصري..شفار خطير دار راسو ''تريسيان'' وسرق اكثر من 80 منزل بسيدي سليمان..وها كيفاش طاح شريكو مول الذهب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن الشرطة القضائية، تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط أخطر لص بمدينة بنسليمان، سرق العشرات من الأسر منذ سنة 2014.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن الشرطة القضائية، تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط أخطر لص بمدينة بنسليمان، سرق العشرات من الأسر منذ سنة 2014.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، كان ينتحل صفة ''كهربائي''، حيث يوهم أصحاب المنازل بوجود خلل في الإنارة، حيث يعمد إلى قطع النور، ويطالب الضحايا بمساعدته على البحث عن مكان الخلل، قبل أن يقوم بسرقة ما يتواجد داخل المنزل من أموال وحلي ومجوهرات.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر سرق محتويات أكثر من 80 منزلا، مشيرا إلى أن التحقيق معه مكن من التعرف على هوية بائع ذهب بحي المسجد، تورط في شراء المسروقات، ليتم إيقافه.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' أن الموقوفين، سيمثلان يومه الثلاثاء، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيدي سليمان مصدر حقوقي السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو كانيط فانتا | حوادث و حقوق

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو ''كانيط فانتا''

حصري..السجن لرئيس جماعة سابق ضواحي الجديدة والقضية فيها التزوير | حوادث و حقوق

حصري..السجن لرئيس جماعة سابق ضواحي الجديدة والقضية فيها التزوير

عاجل..حضيو راسكم من الشوفو: فاجعة تهز تطوان | حوادث و حقوق

عاجل..حضيو راسكم من الشوفو: فاجعة تهز تطوان

بالفيديو والصور..اندلاع حريق مهول بسبب شمعة بعد انقطاع الكهرباء بالصخور السوداء | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..اندلاع حريق مهول بسبب شمعة بعد انقطاع الكهرباء بالصخور السوداء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك | شوف الصحافة
منذ 4 ساعات

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها | خارج البلاطو

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها | خارج البلاطو

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها

علامات تجارية تعرض منتوجاتها الجديدة بأقل الأثمان بالبيضاء..البلدي و العصري | خارج البلاطو

علامات تجارية تعرض منتوجاتها الجديدة بأقل الأثمان بالبيضاء..''البلدي و العصري''

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.