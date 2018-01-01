شوفو شحال ديال قرقوبي ''الحب'' والكوكايين لقاو في طنجة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من توقيف شخص يدعى '' م . و '' في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بحيازة قرقوبي ''الحب'' والكوكايين.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من توقيف شخص يدعى '' م . و '' في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بحيازة قرقوبي ''الحب'' والكوكايين.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فقد تم إيقاف المعني بالأمر على مستوى المحطة الطرقية لطنجة و بحوزته 305 قرص مخدر من نوع اكستازي و 4 لفافات من مخدر الكوكايين هذا الأخير.

وأشار المصدر ذاته بأن المعني بالأمر الذي ينحدر من مدينة الرباط كان بصدد المغادرة عبر حافلة من المحطة الطرقية لتتم مباغتته و توقيفه، مشيرا إلى أن الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة .