عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله ﻿

توفي اليوم الثلاثاء بالرباط ، عبد الجليل فنجيرو، المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عمر ناهز 80 سنة، وفق ما علم لدى أسرته.

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توفي اليوم الثلاثاء بالرباط ، عبد الجليل فنجيرو، المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عمر ناهز 80 سنة، وفق ما علم لدى أسرته.

واعتبر الراحل ، وهو من مواليد مدينة الرباط سنة 1938 ، مرجعا حيا للصحافة الوطنية، وارتبط اسمه بالخصوص بوكالة المغرب العربي للأنباء، التي شغل منصب مديرها العام طيلة الفترة الممتدة من 1974 إلى 1999، ليعين بعد ذلك سفيرا للمغرب في لبنان.

وطيلة مساره المهني، عرف الراحل بحسه العالي للمسؤولية والصرامة والاحترام الدقيق لأخلاقيات المهنة. كما ان إسهامه المهني لم يقتصر فقط على صحافة الوكالة، بل طبع ببصمته الخاصة المشهد الإعلامي الوطني.

وساهم عبد الجليل فنجيرو بحيوية في تأسيس وكالة الأنباء الإفريقية (بانا) سنة 1979 ، والوكالة الإسلامية الدولية للأنباء سنة 1970 وتجمع وكالات أنباء بلدان عدم الانحياز (ناناب) سنة 1975 واتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) سنة 1974 وتجمع وكالات أنباء بلدان اتحاد المغرب العربي سنة 1989، وكذا في إحداث تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط أمان سنة 1992.

كما انتخب لثلاث مرات رئيسا لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) في بداية ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وانتخب لرابع مرة على رأس هذا الاتحاد في نونبر 1999 خلال الدورة ال 27 للجمعية العامة ل (فانا) التي اختارته رئيسا شرفيا لها مدى الحياة ومستشارا دائما.

وتولى فنجيرو سنتي 1995 و 1996 رئاسة تحالف وكالات الأنباء المتوسطية (أمان) التي تضم وكالات أنباء الدول الأوروبية والعربية بحوض المتوسط.