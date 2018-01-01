غياب كارفخال عن مباراة باريس سان جيرمان.. تقرب احتمالية اعتماد زيدان على المغربي حكيمي ﻿

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على عقوبة مدافع ريال مدريد دانيال كارفخال وبالتالي أصبح غيابه عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي منافسة رابطة الأبطال الأوروبية أمر حتمي،

شوف سبور

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على عقوبة مدافع ريال مدريد دانيال كارفخال وبالتالي أصبح غيابه عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي منافسة رابطة الأبطال الأوروبية أمر حتمي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 14 فبراير على الساعة 19.45 دقيقة.

وكانت إدارة الريال قد استأنفت ضد القرار الصادر من لجنة المراقبة والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي بحرمان اللاعب من المشاركة في المباراتين التاليتين بعد نيله البطاقة الصفراء الثالثة بطريقة عمدية، خلال مباراة ناديه أمام أبويل نيقوسيا ما قبل الأخيرة من الدور الأول لرابطة أبطال أوروبا.

وغاب اللاعب عن مباراة بروسيا دورتموند الأخيرة في الدور الأول وذلك على أساس العقوبة ولكن اللجنة المذكورة مددت الإيقاف لمباراة بعد أن رأت أنه ''تعمد'' نيل الإنذار الثالث وبالتالي وصل غيابه للمباراة الأولى من الدور ثمن النهائي.

وأمام هذا الأمر، من المحتمل أن يعتمد مدرب الميرينغيي، على أشرف حكيمي من أجل تعويض غياب نجمه كارفخال.