بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي ﻿

كشفت الشركة الصينية ExDoll خلال الأسبوع الجاري، عملها على تصميم الروبوتات الجنسية والتي يمكن أن تساعد في الأعمال المنزلية.

''شوف تيفي''

كشفت الشركة الصينية ExDoll خلال الأسبوع الجاري، عملها على تصميم الروبوتات الجنسية والتي يمكن أن تساعد في الأعمال المنزلية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام صينية، خلال الأسبوع الجاري فإن الشرطة، أكدت وجود نقص في النساء بالصين، وهو العامل الذي جعلها تتوصل بالعشرات من الطلبات الخاصة بالروبوتات الجنسية، والتي تقوم بالعديد من الأمور غير ممارسة الجنس كالأعمال المنزلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولا بالشركة الصينية، أكد أن هذه الروبوتات يتم تصميمها بطريقة تمكنها من إجراء المحادثات الهادفة والمساعدة في الأعمال المنزلية، ولها القدرة على العمل كمساعدة طبية أو كعاملة استقبال.