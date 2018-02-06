 بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد | بوليتيك

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة نجمه | بووز

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح

عاجل..مدرس و فاعل جمعوي معتقل على خلفية حراك الريف يناشد الملك بإقالة حكومة العثماني خلال محاكمة الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عاجل..مدرس و فاعل جمعوي معتقل على خلفية حراك الريف يناشد الملك بإقالة حكومة العثماني خلال محاكمة

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 16:59 بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي
بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي
كشفت الشركة الصينية ExDoll خلال الأسبوع الجاري، عملها على تصميم الروبوتات الجنسية والتي يمكن أن تساعد في الأعمال المنزلية.

''شوف تيفي''

كشفت الشركة الصينية ExDoll خلال الأسبوع الجاري، عملها على تصميم الروبوتات الجنسية والتي يمكن أن تساعد في الأعمال المنزلية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام صينية، خلال الأسبوع الجاري فإن الشرطة، أكدت وجود نقص في النساء بالصين، وهو العامل الذي جعلها تتوصل بالعشرات من الطلبات الخاصة بالروبوتات الجنسية، والتي تقوم بالعديد من الأمور غير ممارسة الجنس كالأعمال المنزلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولا بالشركة الصينية، أكد أن هذه الروبوتات يتم تصميمها بطريقة تمكنها من إجراء المحادثات الهادفة والمساعدة في الأعمال المنزلية، ولها القدرة على العمل كمساعدة طبية أو كعاملة استقبال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أعمال المنزل شركة صينية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه هي حقيقة قتل الفتاة بطلة الفيديو الجنسي اللي تسبب في قتل عشيقها على يد والدها | دولي

هذه هي حقيقة قتل الفتاة بطلة الفيديو الجنسي اللي تسبب في قتل عشيقها على يد والدها

إسرائيل تستعد لهزة أرضية خطيرة | دولي

إسرائيل تستعد لهزة أرضية خطيرة

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن | دولي

مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لمغربي كينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية شدوه في الأردن

بالفيديو..ولاد المدينة القديمة داروا عصابة في طاليان..وها كيفاش تشدو | دولي

بالفيديو..ولاد المدينة القديمة داروا عصابة في طاليان..وها كيفاش تشدو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان | خارج البلاطو
منذ 59 دقيقة

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة | بــووز

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو) | بــووز

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو)

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم | خارج البلاطو

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم

﻿

آخر المستجدات

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي
منذ 16 دقيقة

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.