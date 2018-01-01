سعيد حسبان يرفض تجديد انخراط منخرط بارز بالفريق ﻿

رفض سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، طلب جواد الأمين رئيس اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد الجمع العام الاستثنائي للفريق الأخضر ، من أجل تجديد انخراطه بالفريق الخاص بالموسم الكروي

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

رفض سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، طلب جواد الأمين رئيس اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد الجمع العام الاستثنائي للفريق الأخضر ، من أجل تجديد انخراطه بالفريق الخاص بالموسم الكروي الجاري.

ونشر رئيس اللجنة التحضيرية، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي'' فيسبوك''، أكد فيها أن سعيد حسبان قام برفض تسلم شيك بمبلغ تجديد انخراطه في النادي، وحرر الرفض في محضر مفوض قضائي، و هو تعبير صريح عن تشبثه بمواقفه السلبية التي تمس صورة النادي.

وأضاف جواد الأمين قائلا : ''علمتنا الرجاء، قيما جميلة، لكن الرئيس الحالي يكسر كل ما بنته أجيال و أجيال، لكن قطار الرجاء سيستمر بفضل عزيمة الرجاء و حب الملايين'' .