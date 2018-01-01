عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصدر مطلع يومه الثلاثاء، أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع التي كانت قد اعتقلت نهاية الشهر الماضي رفقة رئيس جماعة لفضالات، غابت اليوم عن أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي"، من مصدر مطلع يومه الثلاثاء، أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع التي كانت قد اعتقلت نهاية الشهر الماضي رفقة رئيس جماعة لفضالات، غابت اليوم عن أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الطوالع بإقليم بنسليمان.

و قد استنكر مجموعة من الأعضاء ، غياب الرئيسة الذي جاء مباشرة بعد فضيحة اعتقالها و إطلاق سراحها بتهمة الخيانة الزوجية و الفساد .

و كشفت مصادرنا أن أغراض المواطنين الإدارية متوقفة و رهينة بالتحاق إكرام بوعبيد لمنصبها بالجماعة .

و معلوم أن هذه القضية تفجرت الأسبوع الماضي بعدما اتهمت سلوى الملوكي زوجها و رئيس جماعة الطوالع بالخيانة الزوجية رفقة إكرام بوعبيد ليتم إطلاق سراحهما بعد التنازل.