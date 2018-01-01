هذا هو موعد طرح تذاكر ''الديربي البيضاوي'' ﻿

قررت شركة كازا إيفنت، طرح تذاكر مباراة الديربي بين الرجاء والوداد الرياضيين، التي ستجرى يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا، برسم مؤجل من الجولة العاشرة، بالدوري المغربي للمحترفين،

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

قررت شركة كازا إيفنت، طرح تذاكر مباراة الديربي بين الرجاء والوداد الرياضيين، التي ستجرى يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا، برسم مؤجل من الجولة العاشرة، بالدوري المغربي للمحترفين، يوم الخميس صباحا.

وستطرح التذاكر في عدد نقاط البيع الاعتيادية، من بينها مركب محمد الخامس، ملعب الوازيس، مركب بنجلون، ملعب تيسيما ومركب الصخور السوداء.

وحددت إدارة فريق الوداد الرياضي أثمنة التذاكر، في 30 درهما للمدرجات المكشوفة، 50 درهما للمنصة المغطاة و 100 درهم للمنصة الشرفية.