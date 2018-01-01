برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نبيلة منيب، وذلك على إثر إعادة انتخابها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نبيلة منيب، وذلك على إثر إعادة انتخابها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه على تجديد الثقة التي حظيت بها منيب من قبل المجلس الوطني للحزب، و"التي تجسد مدى تقدير أعضائه لالتزامك بالدفاع عن مبادئ هيئتك السياسية".

وقال الملك "ولنا اليقين أنك لن تدخري أي جهد لمواصلة النهوض بمهامك في قيادة حزبك، من أجل تعزيز مكانته، في إطار مشهد سياسي تعددي، للمساهمة الهادفة، إلى جانب المنظمات السياسية الجادة، في توطيد النموذج الديمقراطي التنموي لبلادنا، وتكريس قيم الممارسة السياسية النبيلة، المبنية على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين، تسمو فوق أي اعتبار".