عاجل..مدرس و فاعل جمعوي معتقل على خلفية حراك الريف يناشد الملك بإقالة حكومة العثماني خلال محاكمة الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''يوسف الحمديوي''، ناشد الملك محمد السادس بأن يقيل حكومة العثماني لأنها وصفت المحتجين بالانفصالين، وذلك عقب عرض القاضي لتسجيلات

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل "يوسف الحمديوي"، ناشد الملك محمد السادس بأن يقيل حكومة العثماني لأنها وصفت المحتجين بالانفصالين، وذلك عقب عرض القاضي لتسجيلات مكالمات هاتفية.

وأوضح الموفد بأن المحكمة، عرضت على "يوسف الحمديوي" الذي يعمل كمدرس وفاعل جمعوي، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية يتحدث من خلالها مع المعتقل إبراهيم بوزيان، لتتدخل هيئة الدفاع عن المعتقلين والتي طالبت بترجمة للهجة الريفية لمعرفة مضمون المكالمة.

وأشار الموفد أن القاضي عرض مكالمة ثانية جمعت بين المعتقل المذكور وشخص يدعى "ناصر"، أكد "يوسف الحمديوي" بأن هذه المكالمة لم تكن مع ناصر الزفزافي بل هي مع فاعل جمعوي بالحسيمة.

وأبرز الموفد أن المعتقل وخلال الاستماع أكد بأنه مغربي ويفتخر بمغربيته، وخروجه للشارع للاحتجاج كان بسبب مطالب اقتصادية واجتماعية وأيضا لمعاناته الأسرية، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه يكن كل التقدير والاحترام إلى الملك، قائلا : "نناشد الملك أن يقيل الحكومة التي وصفتنا واتهمتنا بالانفصاليين.. ونحن لسنا انفصاليين ونحن متشبثون بالملك".