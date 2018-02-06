 بعد انتقاله رسميا إلى الهلال..الجماهير السعودية تُطالب مسؤولي الهلال بطرد أشرف بنشرقي و القضية فيها ''الماسونية'' ﻿
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بعد انتقاله رسميا إلى الهلال..الجماهير السعودية تُطالب مسؤولي الهلال بطرد أشرف بنشرقي و القضية فيها ''الماسونية''

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 14:01 بعد انتقاله رسميا إلى الهلال..الجماهير السعودية تُطالب مسؤولي الهلال بطرد أشرف بنشرقي و القضية فيها الماسونية | سبور
بعد انتقاله رسميا إلى الهلال..الجماهير السعودية تُطالب مسؤولي الهلال بطرد أشرف بنشرقي و القضية فيها ''الماسونية''
طالبت الجماهير السعودية، بطرد أشرف بنشرقي لاعب الوداد الرياضي المنتقل حديثا إلى صفوف فريق الهلال السعودي، بعدما حط الرحال بالعاصمة السعودية الرياض، من أجل الالتحاق بالتداريب التي يجريها الفريق،

''شوف سبور''

 طالبت الجماهير السعودية، بطرد أشرف بنشرقي لاعب الوداد الرياضي المنتقل حديثا إلى صفوف فريق الهلال السعودي، بعدما حط الرحال بالعاصمة السعودية الرياض، من أجل الالتحاق بالتداريب التي يجريها الفريق، بعد ارتدائه قميصا يحمل رمز ''العين '' الذي يرمز لمنظمة الماسونية العالمية.

ونشر بعض السعودين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، '' بن_شرقي_يدعم_الماسونية اطردوه من البلد ما يمثلنا'' .

وأثار قميص بنشرقي جدلاً واسعا بين جماهير الهلال السعودي وبين الذين اعتبروه حرية شخصية للاعب، فيما رأى آخرون، أنه يجب طرده فورا من السعودية.

‫شوف تيفي

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أشرف بنشرقي الهلال السعودي شوف سبور

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