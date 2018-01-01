عاجل..الزفزافي كان غادي يشكل حكومة فحراك الريف وهاشكون الأعضاء ديالها +تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وخلال الاستماع للمعتقل ''أحمد هزاط''، كشف عن الحكومة التي كان ينوي ناصر الزفزافي تشكيلها خلال حراك الريف.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وخلال الاستماع للمعتقل "أحمد هزاط"، كشف عن الحكومة التي كان ينوي ناصر الزفزافي تشكيلها خلال حراك الريف.

وأوضح الموفد بأن هذه الحكومة التي عرضها القاضي مكونة من: " ناصر الزفزافي" كرئيس للحكومة، و "نبيل أحمجيق" نائب لرئيس الحكومة، و "إلياس إلياس" وزير الدولة و "شكير الخروط" وزير الداخلية ؛ و"عبد الصادق بوجبير" وزير الدفاع، والمحامي " عبد الصادق البوشتاوي" وزير العدل والحريات، و "فاطمة أمغار" وزيرة للتعليم، و "أناس الخطابي" وزير للتجهيز والنقل؛ و "إدريس شتو" وزير الفلاحة والصيد البحري؛ و "سيليا زياني" وزيرة الخارجية؛ و "أشرف الحياة" وزير الطاقة والمعادن؛ و "جواهري محمد" وزير التكنولوجيا الحديثة؛ و "ياسين الشريف" رئيسا لمجلس النواب؛ و "رشيد الزياني" الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ و" فاطمة الزهراء الرضواني" وزيرة للتشغيل .

وأكد الموفد بأن القاضي، عرض هذه الحكومة برئاسة ناصر الزفزافي على المعتقل المذكور والتي وضعها على حسابه بالفيسبوك، ما دفع بـ "أحمد هزاط" إلى الإشارة بأن الأمر مجرد خرجات فيسبوكية لا تعبر عن الحقيقة والواقع، قائلا: غادي نخرج من السجن ما عندي ما ندير بالتكنولوجيا غادي نشري غير نوكيا بيل".

وأشار الموفد إلى أن أشغال الجلسة ما تزال إلى حدود الساعة متواصلة من خلال الاستماع للمعتقل "أحمذ هزاط".