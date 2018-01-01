فضيحة.. اعتقال راقصة مشهورة والقضية فيها ''فساد'' ﻿

اعتقلت الشرطة المصرية، يومه الثلاثاء، الراقصة الشهيرة ''أيكاترينا أندريفا'' المعروفة بـ''جوهرة''، عقب اتهامها بالتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والرقص ببدلة شبة عارية، بدون ملابس

"شوف تيفي"

اعتقلت الشرطة المصرية، يومه الثلاثاء، الراقصة الشهيرة "أيكاترينا أندريفا" المعروفة بـ"جوهرة"، عقب اتهامها بالتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والرقص ببدلة شبة عارية، بدون ملابس داخلية

وحسب موقع "اليوم السابع " المصري فقد قالت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إنه فى إطار العمل على مكافحة الجرائم داخل المنشآت السياحية والفندقية، رصدت التحريات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لراقصة مرتدية بذلة رقص شبه عارية وغير مطابقة للمواصفات، حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون ملابس داخلية واستخدام يدها في الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

وأشار الموقع ذاته بأن تكثيف التحريات التى أجرتها مباحث آداب الإدارة العامة لشرطة السياحة، بينت أن الراقصة تدعى أيكاترينا أندريفا المعروفة بـجوهرة 31 عاما روسية الجنسية، ودخلت مصر فى 21 يناير الماضى، وهي تتردد على مهلى ليلى بالجيزة، لتقديم فقرة رقص شرقى، مشيرا بأن الراقصة، اعترفت بأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى خاص بها.