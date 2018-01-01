هذه هي حقيقة قتل الفتاة بطلة الفيديو الجنسي اللي تسبب في قتل عشيقها على يد والدها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لفتاة مقتولة، قيل إنها تعود لبطلة الفيديو الجنسي رفقة شاب بالبرازيل، والذي تسبب في مقتل هذا الأخير بطريقة بشعة على يد والد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لفتاة مقتولة، قيل إنها تعود لبطلة الفيديو الجنسي رفقة شاب بالبرازيل، والذي تسبب في مقتل هذا الأخير بطريقة بشعة على يد والد الفتاة.

ونشر موقع برازيلي مقطع الفيديو الذي أظهر فتاة غارقة في دمائها، مع بعض المعطيات التي تشير بأن لا علاقة لها بالفتاة بطلة الفيديو الجنسي الذي تسبب في مقتل عشيقها الشاب.

وكانت العديد من الصفحات وفي إطار تفاعلها مع واقعة قتل شاب على يد "مافيوزي"، قد نشرت صورة شابة غارقة في دمائها، وأوهمت النشطاء بأنها تعود للفتاة بطلة الفيديو الجنسي.