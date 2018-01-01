زيدان يستغني عن خدمات الأسد المغربي أشرف حكيمي مقابل هذا النجم ﻿

عرض نادي ريال مدريد الإسباني خدمات الأسد المغربي أشرف حكيمي على نادي ريال سوسييداد مقابل ضم نجم الفريق ألفارو أودريوزولا البالغ من العمر 22 سنة.

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عرض نادي ريال مدريد الإسباني خدمات الأسد المغربي أشرف حكيمي على نادي ريال سوسييداد مقابل ضم نجم الفريق ألفارو أودريوزولا البالغ من العمر 22 سنة.

وحسب ما كشفت عمه تقارير إسبانية، نقلتها يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن الميرينغي وبسبب النتائج السلبية، يريد من الفريق إحداث تغييرات مهمة في التشكيلة، حيث بات المدافع حكيمي على لائحة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم الصيف المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن حكيمي تلقى تكوينه في الريال قبل أن يوقع على أول عقد احترافي له في 2016 مع الفريق الثاني.