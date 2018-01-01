المغرب يتقوى عسكريا بتعاون أمريكي و صيني و إسبانيا خائفة ﻿

لا تنظر إسبانيا بعين الرضا للتعاون العسكري الذي يجمع المغرب بدولتين نافذتين عالمياً من حجم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

شـــوف تيفي:

لا تنظر إسبانيا بعين الرضا للتعاون العسكري الذي يجمع المغرب بدولتين نافذتين عالمياً من حجم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

هذا ما أكدته تقارير عسكرية ووسائل إعلامية إسبانية نقلت قلق مدريد من التقارب العسكري الذي يجمع الرباط مع واشنطن وبكين، بالنظر لوجود دلائل تفيد أن المغرب سيقتني أربعة طائرات من صنع أمريكي مجهزة بمعدات مخصصة للقيام بمهام استطلاعية للمراقبة والتجسس، مشيرة إلى أن المغرب سيحصل على هذه الطائرات عبر تمويل سعودي بموجب اتفاق وقعته مؤخرا المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت يومية العلم في عددها الصادر يومه الثلاثاء، أن قلق إسبانيا التي يهمها الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، تعمق في ظل تمدد المغرب في فتح آفاق تعاونه العسكري مع البلدان الكبرى،.من الولايات المتحدة الأمريكية إلى التنين الصيني، حيث أوضحت اليومية أن مدريد متوجسة من حصول المغرب على نظام دفاع جوي جد متطور من جمهورية الصين، مبرزة على ضوء نتائج التقرير الذي نشرته وكالة "ديفانسا" المتخصصة في الأخبار العسكرية والأمنية المتعلقة بالجارة الإسبانية، أن النظام الدفاعي الذي توصل به المغرب من هذا البلد الأسيوي الكبير خلال شهر دجنبر المنصرم، يمتلك قدرة الإشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت من مدى 50 كيلومتر ومن علو 20 كيلومتر.

في هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته، أن الصين قامت بتدريب ضباط وتقنيين مغاربة على هذا النظام الذي يتكون من رادار بحث ثلاثي الأبعاد يصل مداه إلى 150 كيلومتر ووحدة قيادة وتحكم، ووحدة إعادة التلقيم وثلاثة منصات لإطلاق الصواريخ، كل منصة منها قادرة على إطلاق أربعة صواريخ أرض جو، وهو النظام الذي يستعمل بالخصوص في حماية المنشآت الحيوية والتشكيلات البرية من مختلف التهديدات الجوية.

وأفادت يومية العلم أن التوجس الإسباني من التقارب العسكري المغربي الصيني، يزداد في ظل حصول المغرب على أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى وراجمات صواريخ متوسطة المدى ودبابات ورادارات مراقبة وغير ذلك، مشيرة على ضوء خلاصة التقارير الإسبانية، إلى أن آفاق التعاون بين المغرب والصين في المجال العسكري مرشحة للتطور مستقبلا، أي أن الرباط ستحصل على مزيد من التجهيزات العسكرية، مما سيعمق من مخاوف إسبانيا من هذا التقارب الذي يكتسي طابعا استراتيجيا.