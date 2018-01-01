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هذا هو نجم الكرة العالمية الذي اختير سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 12:40 هذا هو نجم الكرة العالمية الذي اختير سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 | سبور
هذا هو نجم الكرة العالمية الذي اختير سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026
كشفت مصادر مطلعة، لـ'' شوف سبور''، أن الجامعة المغربية لكرة القدم، في طريقها إلى التعاقد مع نجم الكرة الكولمبية، كارلوس فالديراما، ليكون أحد سفراء ملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ" شوف سبور"، أن الجامعة المغربية لكرة القدم، في طريقها إلى التعاقد مع نجم الكرة الكولمبية، كارلوس فالديراما، ليكون أحد سفراء ملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وكان كارلوس فالديراما ،حاضرا في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي احتضنها المغرب وتوج المنتخب المحلي بطلا لها بعد فوزه على نظيره النيجيري بأربعة أهداف لصفر، بعدما تلقى دعوة رسمية من جامعة كرة القدم.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد أعلنت في 23 يناير الماضي خلال الندوة الصحفية لتقديم ملف الترشيح، أن الكاميروني صامويل إيطو ، والإيفواري ديدييه دروغبا سيكونان من بين سفراء الملف المغربي.

 

‫شوف تيفي

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كارلوس فالديراما مونديال 2026 شوف سبور

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