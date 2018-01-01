 بعد الأغنياء.. حتى الفقراء عندهم فرصة العلاج من السرطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد | بوليتيك

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة نجمه | بووز

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بعد الأغنياء.. حتى الفقراء عندهم فرصة العلاج من السرطان

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 12:38 بعد الأغنياء.. حتى الفقراء عندهم فرصة العلاج من السرطان | مجتمع
بعد الأغنياء.. حتى الفقراء عندهم فرصة العلاج من السرطان
في الآونة الأخيرة، تمكن علماء روس من صنع المادة الضرورية لصناعة عقار تاكسول المستخدم في علاج السرطان، بطريقة جديدة مما يبشر بخفض أسعار هذا العقار.

شوف تيفي

 في الآونة الأخيرة، تمكن علماء روس من صنع المادة الضرورية لصناعة عقار تاكسول المستخدم في علاج السرطان، بطريقة جديدة مما يبشر بخفض أسعار هذا العقار.

وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية، فإن علماء تمكنوا من إنتاج خلايا شجرة الصنوبر المستخدمة في صناعة عقار تاكسول، والذي لا يتطلب إنتاجه نفقات مالية طائلة وقطع الأشجار.

 وأضافت التقارير ذاتها، أن مادة التاكسول قادرة على تجريد الخلايا السرطانية من القدرة على الإنقسام كما أن المادة المذكورة تعمل ضد سرطان الثدي والرئتين.

تجدر الإِشارة، إلى أن جرعة واحدة من عقار التاكسول تبلغ 7 آلاف يورو، حيث كان يتطلب تصفية 2000 إلى 3000 شجرة للحصول على 1 كيلوغرام من العقار الفعال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع الفقراء علاج السرطان جرعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

بلاغ عاجل للحجاج المغاربة | مجتمع

بلاغ عاجل للحجاج المغاربة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة | بــووز

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو) | بــووز

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو)

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم | خارج البلاطو

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع
منذ 10 دقائق

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.