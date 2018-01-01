بعد الأغنياء.. حتى الفقراء عندهم فرصة العلاج من السرطان ﻿

في الآونة الأخيرة، تمكن علماء روس من صنع المادة الضرورية لصناعة عقار تاكسول المستخدم في علاج السرطان، بطريقة جديدة مما يبشر بخفض أسعار هذا العقار.

شوف تيفي

في الآونة الأخيرة، تمكن علماء روس من صنع المادة الضرورية لصناعة عقار تاكسول المستخدم في علاج السرطان، بطريقة جديدة مما يبشر بخفض أسعار هذا العقار.

وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية، فإن علماء تمكنوا من إنتاج خلايا شجرة الصنوبر المستخدمة في صناعة عقار تاكسول، والذي لا يتطلب إنتاجه نفقات مالية طائلة وقطع الأشجار.

وأضافت التقارير ذاتها، أن مادة التاكسول قادرة على تجريد الخلايا السرطانية من القدرة على الإنقسام كما أن المادة المذكورة تعمل ضد سرطان الثدي والرئتين.

تجدر الإِشارة، إلى أن جرعة واحدة من عقار التاكسول تبلغ 7 آلاف يورو، حيث كان يتطلب تصفية 2000 إلى 3000 شجرة للحصول على 1 كيلوغرام من العقار الفعال.