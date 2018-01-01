الوداد يتوصل بالبطاقة الدولية للاعبه الجديد ﻿

توصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالبطاقة الدولية للاعب الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، الوافد الجديد على القلعة الحمراء ليصبح مؤهلا بصفة رسمية للدفاع عن فريقه الجديد.

" شوف سبور"

توصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالبطاقة الدولية للاعب الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، الوافد الجديد على القلعة الحمراء ليصبح مؤهلا بصفة رسمية للدفاع عن فريقه الجديد.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى الوداد الرياضي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لن يشارك في مباراة الديربي البيضاوي أمام فريق الرجاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل بداية من الساعة 15.00 بمركب محمد الخامس.

وحسب مصادر مطلعة فإن اللاعبين الجدد لكل من فريق الوداد والرجاء الذين انتقلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لن يشاركوا في اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل برسم الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.