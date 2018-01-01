بلاغ عاجل للحجاج المغاربة ﻿

دعت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع السياحة- المواطنات والمواطنين، المنتقين في عملية قرعة تنظيم الحج برسم سنة 1439 هجرية، بتأطير من وكالات الأسفار السياحية،

"شوف تيفي"

دعت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع السياحة- المواطنات والمواطنين، المنتقين في عملية قرعة تنظيم الحج برسم سنة 1439 هجرية، بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، إلى استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها و ختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم و المختارة من طرف الحجاج.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء على ضرورة الحرص على أن تضع الوكالة نوع المنتوج وكذا المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه (شاملا لجميع الرسوم) من أجل أداء مصاريف الحج بشبابيك - بريد بنك - خلال فترات الأداء المحددة لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات محضر اجتماعات اللجنة الملكية للحج المنعقدة يومي 16 و 22 يناير بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأفاد البلاغ بأنه بإمكان المواطنين والمواطنات الاطلاع على لائحة وكالات الأسفار المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم سنة 1439 هجرية الموافق ل 2018 ميلادية ببوابة الوزارة (www.tourisme.gov.ma).

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه تقرر منع وكالات الأسفار السياحية التي لم تحترم دفتر التحملات والتزاماتها مع الحجاج خلال موسم الحج برسم سنة 1438 هجرية، من تنظيم عملية الحج.

ويتعلق الأمر حسب الوزارة بوكالات "إليغ أسفار" و"تورينغ أوفيس" بمدينة أكادير و"فواياج ميل أي اين نوي"، و"أليزي ترافل" و "عبدو فواياج" و"فلاي وال" وافنسي موروكو" بالدار البيضاء، و"أيور تورز" بتزنيت، و" أسفار العمرة" ببني ملال، و"زمزم أسفار" ببنسليمان، و"فضالة تور" بالمحمدية.