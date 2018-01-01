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أخنوش يعتمد على الرقمنة لخلق فرص مُنظمة للشغل

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 12:29 أخنوش يعتمد على الرقمنة لخلق فرص مُنظمة للشغل | بوليتيك
أخنوش يعتمد على الرقمنة لخلق فرص مُنظمة للشغل
كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب يطمح لتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس والذكاء المغربي باستعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أن الكثير من المغاربة لديهم مهارات لم يتم استثمارها

 شــــوف تيفي:

كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب يطمح لتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس والذكاء المغربي باستعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أن الكثير من المغاربة لديهم مهارات لم يتم استثمارها والتعريف بها بالشكل الكافي.

و أكد أخنوش نهاية الأسبوع الماضي بباريس، أن الحزب يسعى إلى تجميع مهنيين في عدد من القطاعات عبر خلق شبكات مرقمنة، من شأنها خلق فرص للشغل بطريقة منظمة.

وخلال أشغال مؤتمر الجهة 13 التي تمثل المناضلات والمناضلين التجمعيين بالخارج أكد أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار وبخصوص قطاع التشغيل يقترح بتجميع عدد كبير من القطاعات على سبيل المثال (قطاع الخدمات الصحية المنزلية، الترصيص، النجارة، الإرشاد السياحي)

وتحقيقا لهذه الغاية، أضاف أخنوش أنه سيتم الإعتماد على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو الشركات الصغرى المبتكرة التي يمكن أن تواكب شبكات المهنيين في مجال الرقمنة لإعطاء الانطلاقة لـثورة رقمية حقيقية .

و أبرزأخنوش أن نجاح مثل هذه المبادرات الإصلاحية في حاجة إلى توفر مجموعة من القدرات والتكوينات المتخصصة، والتي ستمكن في النهاية من ضمان جودة هذه الخدمات.

و شهد اللقاء حضورا مهما ومكثفا لمناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بالخارج من أزيد من 15 دولة بلغ عددهم 500، ممثلين لجل الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا.

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