عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي بحضور والده ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ''أحمد هزاط''.

"شوف تيفي" :

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل "أحمد هزاط".

وأوضح الموفد بأن "أحمد هزاط" وخلال الاستماع له، كشف عن ظروف اعتقاله، وعبر عن استغرابه من بعض الأسئلة التي وجهت له خلال البحث التمهيدي، قائلا في الوقت نفسه: "حنا مكنتزايدوش بالملك..والملك ديالنا كاملين".

وأشار الموفد إلى أن أطوار الجلسة جد عادية إلى حدود الساعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجلسة تعرف حضور والد ناصر الزفزافي.