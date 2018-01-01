رسميا.. موعد الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء ﻿

أعلنت اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الثلاثاء، رسميا عن موعد انعقاده حسب الآجال المحددة من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم بخصوص جمع عام الرجاء.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أعلنت اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الثلاثاء، رسميا عن موعد انعقاده حسب الآجال المحددة من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم بخصوص جمع عام الرجاء.

وذكر بلاغ اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اجتماع المنخرطين يوم 1 فبراير الجاري، أن الجمع العام سيعقد في الساعة السابعة مساء يوم 28 من شهر فبراير المقبل.

هذا ولحدود الساعة لن تعلن إدارة الفريق عن موافقتها أو رفض التاريخ الذي حددته اللجنة التنظيمة لإجراء الجمع العام الاستثنائي علما أن سعيد حسبان رئيس الفريق متشبت بحرمان مجموعة من المنخرطين من المشاركة في هذا الحدث.