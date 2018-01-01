خــاص..بعد انتقاله رسميا إلى الهلال السعــودي..بنشرقي ممنوع من مونديال روسيا2018 ﻿

كشفت مصادر رياضية مطلعة لشوف تيفي، أن اللاعب أشرف بنشرقي أصبح بانتقاله رسميا إلى فريق الهلال السعودي ،ممنوعا من المشاركة رفقة النخبة الوطنية في مونديال روسيا 2018.

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر رياضية مطلعة لشوف تيفي، أن اللاعب أشرف بنشرقي أصبح بانتقاله رسميا إلى فريق الهلال السعودي ،ممنوعا من المشاركة رفقة النخبة الوطنية في مونديال روسيا 2018.

و قالت مصادرنا، إن الناخب الوطني هيرفي رونار حاسم في هذه الأمور حيث أكد سابقا أنه لن يستدعي أي لاعب يمارس في الدوري الخليجي.

و أضافت ذات المصادر، إن اللاعب الوحيد الذي خلق الاستثناء في هذا الشرط هو اللاعب المغربي مبارك بوصوفة الذي يمارس في نادي الجزيرة الإماراتي،فيما كان اللاعب يوسف العربي قد استعطف رونار من خلال رسالة لتمكينه من المشاركة في إقصائيات المونديال إلا أن "الثعلب"رفض ذلك.

تجدر الإشارة، إلى أن اللاعب الودادي السابق وقع على عقد احترافي يمتد لثلاث سنوات بقيمة مالية بلغت 5 ملايير سنتيم.