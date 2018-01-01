الحافيظي جاهز لخوض الديربي أمام الوداد الرياضي ﻿

علمت '' شوف سبور''، من مصادر مطلعة، أن عبد الإله الحافيظي، لاعب الرجاء الرياضي ، سيكون جاهزًا لخوض مباراة '' الديربي''، أمام الوداد، التي ستجرى يوم السبت المقبل، برسم مؤجل من الجولة العاشرة، بالدوري

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

علمت " شوف سبور"، من مصادر مطلعة، أن عبد الإله الحافيظي، لاعب الرجاء الرياضي ، سيكون جاهزًا لخوض مباراة " الديربي"، أمام الوداد، التي ستجرى يوم السبت المقبل، برسم مؤجل من الجولة العاشرة، بالدوري المغربي للمحترفين.

وكان الحافيطي قد شارك في تدريبات النخبة الوطنية بشكل عادي ، قبل مواجهة المنتخب النيجيري في نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في دور المجموعات أمام المنتخب الغيني.

ويذكر أن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، يعول كثيرا على خدمات عبد الإله الحافيظي في الديربي أمام الوداد الرياضي.