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عاجل..حادث خطير في منزل عادل إمام

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 11:09 عاجل..حادث خطير في منزل عادل إمام | ثقافة و فنون
عاجل..حادث خطير في منزل عادل إمام
تمكنت قوات الحماية المدنية بمنطقة الجيزة، يومه الثلاثاء، من السيطرة على حريق في فيلا الفنان عادل إمام بمنطقة كرداسة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية قبل قليل في خبر عاجل لها.

"شوف تيفي"

تمكنت قوات الحماية المدنية بمنطقة الجيزة، يومه الثلاثاء، من السيطرة على حريق في فيلا الفنان عادل إمام بمنطقة كرداسة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية قبل قليل في خبر عاجل لها.

وحسب موقع "الوطن" المصري فقد كشفت التحريات والتحقيقات أن حريقا اندلع بفيلا الفنان عادل إمام بمنطقة المنصورية التابعة لدائرة مركز شرطة كرداسة، وانتقلت 4 سيارات من الحماية المدنية وتبين اندلاع حريق محدود بسور الفيلا من الخارج، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون الامتداد إلى الفيلا أو حدوث أي تلف بداخلها.

وأكد الموقع ذاته أن التحريات والمعاينة، كشفت أن النيران اندلعت بلوحة المفاتيح خارج الفيلا، مشيرة إلى أن الفنان لم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عادل إمام فيلا الحريق

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