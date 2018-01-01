اتحاد طنجة يتعاقد مع حارس حسنية أكادير ﻿

"شوف سبور"
تعاقد فريق اتحاد طنجة مع الحارس هشام المجهد لثلاث سنوات و نصف، قادما من فريق حسنية أكادير في صفقة انتقال حر، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفريق الطنجي يوم أمس الاثنين.
و يعد المجهد صاحب 26 سنة من الحراس المتألقين على مستوى البطولة الوطنية حيث سبق له حمل قميص المنتخب الوطني الأولمبي و المحلي في أكثر من مناسبة، كما قدم مستوى جيد رفقة فريقه السابق حسنية أكادير في الموسم الماضي.
و خاض المجهد يوم أمس حصة تدريبية رفقة لاعبي اتحاد طنجة، تدخل ضمن استعدادات فارس البوغاز للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.