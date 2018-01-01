اتحاد طنجة يتعاقد مع حارس حسنية أكادير ﻿

تعاقد فريق اتحاد طنجة مع الحارس هشام المجهد لثلاث سنوات و نصف، قادما من فريق حسنية أكادير في صفقة انتقال حر، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفريق الطنجي يوم أمس الاثنين.

"شوف سبور"

تعاقد فريق اتحاد طنجة مع الحارس هشام المجهد لثلاث سنوات و نصف، قادما من فريق حسنية أكادير في صفقة انتقال حر، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفريق الطنجي يوم أمس الاثنين.

و يعد المجهد صاحب 26 سنة من الحراس المتألقين على مستوى البطولة الوطنية حيث سبق له حمل قميص المنتخب الوطني الأولمبي و المحلي في أكثر من مناسبة، كما قدم مستوى جيد رفقة فريقه السابق حسنية أكادير في الموسم الماضي.

و خاض المجهد يوم أمس حصة تدريبية رفقة لاعبي اتحاد طنجة، تدخل ضمن استعدادات فارس البوغاز للشطر الثاني من البطولة الاحترافية.