 فضيحة..لاعب كرة قدم بالجديدة مارس الجنس مع عشيقتو وضرب بوليسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد | بوليتيك

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة نجمه | بووز

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

فضيحة..لاعب كرة قدم بالجديدة مارس الجنس مع عشيقتو وضرب بوليسي

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 11:02 فضيحة..لاعب كرة قدم بالجديدة مارس الجنس مع عشيقتو وضرب بوليسي | حوادث و حقوق
فضيحة..لاعب كرة قدم بالجديدة مارس الجنس مع عشيقتو وضرب بوليسي
أحالت المصالح الأمنية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، لاعب كرة القدم بإحدى الفرق المحلية بذات المدينة، تم إيقافه رفقة عشيقته، عقب تورطهما في الاعتداء على رجل شرطة بميناء المدينة.

"شوف تيفي"

أحالت المصالح الأمنية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، لاعب كرة القدم بإحدى الفرق المحلية بذات المدينة، تم إيقافه رفقة عشيقته، عقب تورطهما في الاعتداء على رجل شرطة بميناء المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن إيقاف لاعب كرة القدم وعشيقته، جاء على إثر اعتدائهم على رجل شرطة أمام باب ميناء الجديدة، بعد منعه لهما بالولوج إلى الميناء، حيث قاما بتعنيفه والاعتداء عليه بطريقة مهينة.

وأشارت المصادر ذاتها أن اللاعب وعشيقته تم إيقافهما من طرف المصالح الأمنية بعد نقل الشرطي لتلقي الإسعافات الضرورية، مبرزة بأن الفتاة وخلال التحقيق معها اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين الموقوف وممارستهما للجنس في العديد من المرات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شرطة ميناء المدينة لاعب كرة قدم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان

فيديو جد صادم..تدنيس المصحف الكريم بمقبرة بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..تدنيس المصحف الكريم بمقبرة بمدينة طنجة

يا ربي السلامة..معركة دموية بالبيضاء بين مشرملين بسبب 10 دراهم تنتهي بجريمة قتل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالبيضاء بين مشرملين بسبب 10 دراهم تنتهي بجريمة قتل

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي | حوادث و حقوق

محكوم بالمؤبــد وافته المنية بالمستشفى الإقليمي بآسفـي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة | بــووز

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو) | بــووز

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو)

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم | خارج البلاطو

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع
منذ 11 دقيقة

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.