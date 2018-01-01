فضيحة..لاعب كرة قدم بالجديدة مارس الجنس مع عشيقتو وضرب بوليسي ﻿

أحالت المصالح الأمنية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، لاعب كرة القدم بإحدى الفرق المحلية بذات المدينة، تم إيقافه رفقة عشيقته، عقب تورطهما في الاعتداء على رجل شرطة بميناء المدينة.

"شوف تيفي"

أحالت المصالح الأمنية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، لاعب كرة القدم بإحدى الفرق المحلية بذات المدينة، تم إيقافه رفقة عشيقته، عقب تورطهما في الاعتداء على رجل شرطة بميناء المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن إيقاف لاعب كرة القدم وعشيقته، جاء على إثر اعتدائهم على رجل شرطة أمام باب ميناء الجديدة، بعد منعه لهما بالولوج إلى الميناء، حيث قاما بتعنيفه والاعتداء عليه بطريقة مهينة.

وأشارت المصادر ذاتها أن اللاعب وعشيقته تم إيقافهما من طرف المصالح الأمنية بعد نقل الشرطي لتلقي الإسعافات الضرورية، مبرزة بأن الفتاة وخلال التحقيق معها اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين الموقوف وممارستهما للجنس في العديد من المرات.