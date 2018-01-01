جديد استعدادات الوداد للديربي وهذا موعد عودة لاعبيه الدوليين ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر ودادية، أن كلا من إسماعيل الحداد، وزكرياء الهاشيمي ومحمد الناهيري، ووليد الكرتي سيلتحقون بالمعسكر التدريبي لفريقهم الوداد البيضاوي يوم غد الأربعاء لخوض حصصهم التدريبية

" شوف سبور " : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر ودادية، أن كلا من إسماعيل الحداد، وزكرياء الهاشيمي ومحمد الناهيري، ووليد الكرتي سيلتحقون بالمعسكر التدريبي لفريقهم الوداد البيضاوي يوم غد الأربعاء لخوض حصصهم التدريبية استعدادا لمباراة الديربي أمام الرجاء.

وأفاد ذات المصادر، أن اللاعبين استفادوا من يومي راحة مباشرة بعد نهاية منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين والتي انتهت بتتويج المنتخب المحلي باللقب القاري.

وحسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر أن يعتمد فوزي البنزرتي المدرب الجديد للوداد على لاعبي المنتخب المحلي خلال مباراة الديربي البيضاوي رقم 124 المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل على أرضية مركب محمد الخامس على الساعة الثالثة بعد الزوال .