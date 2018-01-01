جمهور الرجاء يكشف عن سبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر '' فيفا '' ﻿

أكدت الجماهير الرجاوية بمدينة زيوريخ، اليوم الثلاثاء، أن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة برحيل سعيد حسبان أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، عرفت حضورا مهما رغم الظروف الصعبة التي يمر منها

'' شوف سبور ''

أكدت الجماهير الرجاوية بمدينة زيوريخ، اليوم الثلاثاء، أن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة برحيل سعيد حسبان أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، عرفت حضورا مهما رغم الظروف الصعبة التي يمر منها المحبون بسبب التزاماتهم اليومية.

وأفاد بلاغ الجماهير الرجاوية، أن اللجنة التنظيمية حرصت على تجنب حضور الآلاف و اقتصار الوقفة على عشرات من مختلف البلدان فقط تفاديا لتهمة الفتنة و التحريض.

وحسب ذات البلاغ، فإن الهدف من تنظيم الوقفة يتجلى في طلب التفاتة من المسؤولين عن الشأن الكروي بالمغرب لإنقاذ الفريق من المشاكل التسييرية التي يمر منها منذ تعيين حسبان رئيسا للنادي.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الفريق عن موعد إجراء الجمع العام الاستثنائي خلال الأيام القليلة المقلبة.