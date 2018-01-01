المنتخب المغربي للملاكمة يحتل المركز الرابع في البطولة العربية ﻿

احتل شباب المنتخب الوطني للملاكمة المركز الرابع في البطولة العربية التي استضافتها مصر، مابين 2 و 5 فبراير، برصيد 6 ميداليات منها فضية و5 برونزية، في حين جاءت مصر في المركز الأول برصيد 9 ميداليات

"شوف سبور"

احتل شباب المنتخب الوطني للملاكمة المركز الرابع في البطولة العربية التي استضافتها مصر، مابين 2 و 5 فبراير، برصيد 6 ميداليات منها فضية و5 برونزية، في حين جاءت مصر في المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة: 3 ذهبية و2 فضية و4 برونزية؛ فيما احتلت تونس المركز الثالث برصيد 6 ميداليات متنوعة (ذهبية وفضيتان و3 برونزية)؛ تلاها المغرب في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات متنوعة (فضية و5 برونزية)؛ ثم الأردن في المركز الخامس بفضية وبرونزيتين .