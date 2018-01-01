الوزير اعمارة يتسبب في اعتقال آلاف المغاربة والشرطة تدخل على الخط وعشرات المواطنين تم توقيفهم في الفنادق وداخل منازلهم والسبب غريب ﻿

أضحى آلاف المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على

شوف تيفي

أضحى آلاف المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية حسب يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وكشفت المصادر ذاتها أن عدد من المواطنين والمواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني بسبب مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

وأشارت المصادر ذاتها أن أما أجبرها رجال الشرطة على ترك رضيعتها وأطفالها وزوجها في غرفة الفندق أثناء رحلة سياحية، واقتيادها إلى مقر الأمن في حالة اعتقال، بسبب كونها صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية، صادرة عن الضابطة القضائية، وذلك بسبب عدم أدائها لمخالفة سير قيمتها 1000 درهم.