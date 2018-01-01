يا ربي السلامة..معركة دموية بالبيضاء بين مشرملين بسبب 10 دراهم تنتهي بجريمة قتل ﻿

أحالت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، أمس الإثنين، شابين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما هاجما رفقة ستة أشخاص آخرين، ما زالوا في حالة

"شوف تيفي"

أحالت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، أمس الإثنين، شابين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما هاجما رفقة ستة أشخاص آخرين، ما زالوا في حالة فرار، منزل مروج مخدرات بمنطقة سيدي معروف ودخلوا في معركة بأسلحة بيضاء مع أشقائه انتهى بوفاة أحدهم بمصحة خاصة بالبيضاء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء فسبب الحرب بين عائلة مروج المخدرات والمشرملين الثمانية حول 10 دراهم، مبررة أن المتهمين اختفيا عن الأنظار بعد قتلهما شقيق المروج قبل أن تنجح الشرطة القضائية في تحديد مكانهما واعتقالهما السبت الماضي، إذ أوقفت المتهم الأول بطنجة بعد تنسيق مع مصالح الأمن بعاصمة البوغاز في حين احتمى الثاني بمنزل أقارب له بحي الرحمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق ما زال متواصلا لاعتقال مروج المخدرات الذي اختفى بدوره عن الأنظار بعد مصرع شقيقه إضافة إلى ستة مشرميلن شاركوا في الاعتداء.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما قصد المتهمان تاجر مخدرات بمنطقة سيدي معروف وسلماه 40 درهما لاقتناء قطعة مخدر الشيرا لكن المروج طالب ب 50 درهما ما تسبب في وقوع ملاسنات بينهم ولم يتقبل تاجر المخدرات تعرضه للإهانة واستعان بأشقائه وأبناء حيه مما خلف وقوع معركة دموية انتهت بمقتل أحدهم.