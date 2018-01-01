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حجب مواقع جديدة في مصر بعد حظر إحدى خدمات غوغل

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 10:17 حجب مواقع جديدة في مصر بعد حظر إحدى خدمات غوغل | نت 2.0
حجب مواقع جديدة في مصر بعد حظر إحدى خدمات غوغل
حظرت السلطات المصرية خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف بحر الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

 حظرت السلطات المصرية خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف بحر الأسبوع الجاري.

 وحسب وسائل إعلام عربية، فإنه وبسبب حظر خدمة محرك البحث الشهير « غوغل » أثر بشكل كبير على كافة المواقع الإخبارية التي تستخدمها ويتعلق الأمر بكل من CNN, New York Times, Washington post, time, Newsweek.

 وأضافت المصادر ذاتها، أنه ومنذ بداية ممارسة الحجب لم يتم الإعلان عن القرار بصفة رسمية أو تبليغ مالكي المواقع عن سبب الحجب.

في مصر لن تستطيع الوصول لمواقع كموقع الجارديان ونيويورك تايمز و سي إن إن من خلال متصفحات الهواتف الذكية، لأن هذه المواقع و ملايين المواقع الأخرى تستخدم خدمة AMP التي حجبتها السلطات المصرية يوم أمس.

 

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