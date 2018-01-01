6 فبراير: اليوم العالمي بدون هاتف نقال ﻿

أصبح الهاتف ضروريا في حياة الإنسان خلال القرن الحالي، وتحول استخدامه بسبب التطور الحاصل وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدمان ولهذا تقرر اختيار يوم 6 فبراير كيوم عالمي بدون هاتف نقال.

"شوف تيفي"

أصبح الهاتف ضروريا في حياة الإنسان خلال القرن الحالي، وتحول استخدامه بسبب التطور الحاصل وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدمان ولهذا تقرر اختيار يوم 6 فبراير كيوم عالمي بدون هاتف نقال.

وجاء اختيار هذا اليوم من أجل اختبار قدرة الإنسان على الاستغناء عن الهاتف ليوم واحد فقط، حتى يحصل الجميع على فرصة لتبادل أطراف الحديث مع الأسرة والأهل والأحباب.

العديد من وسائل الإعلام في تناولها لهذا الموضوع، تساءلت عن إمكانية الاستغناء عن الهاتف ليوم واحد فقط، وأشارت إلى أن الأمر يبقى صعبا نظرا لمكانته في الوقت الراهن في الحياة الاجتماعية والمهنية.