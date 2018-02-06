بنشرقي يوجه رسالة مؤثرة في حق سعيد الناصيري وللجماهير الودادية والفاسية بعد التحاقه بالهلال السعودي ﻿

وجه أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي '' إنستغرام'' للجماهير التي ساندته طيلة مسيرته في البطولة الاحترافية خاصة الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي.

" شوف سبور"

وجه أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي " إنستغرام" للجماهير التي ساندته طيلة مسيرته في البطولة الاحترافية خاصة الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي.

وعبر بنشرقي عبر " إنستغرام" عن اعتزازه وحبه للجماهير المغربية معتبرا أن فريق الوداد والمغرب الفاسي يضم أفضل جمهور في إفريقيا وذكراهم ستبقى موشومة في ذاكرته طوال حياته.

وأكد اللاعب السابق لفريق الوداد، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، كان أبا بالنسبة له وأكثر من مجرد رئيس يشرف على وداد الأمة قائلا :" أشكر الناصيري رئيس الوداد الذي لم يدخر جهدا في مساعدتي واحتضاني وكان أكثر من مجرد رئيس بالنسبة لي".