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إسرائيل تستعد لهزة أرضية خطيرة

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 09:24 إسرائيل تستعد لهزة أرضية خطيرة | دولي
إسرائيل تستعد لهزة أرضية خطيرة
دعت مؤسسات أمنية ومدنية في إسرائيل للاستعداد لهزة أرضية خطيرة من شأنها أن تؤدي لأضرار بالغة ولتشريد مليون شخص وفقدانهم مأواهم. ولذا تستعد الجهات المختصة لمثل هذا السيناريو، ولمساعدة المواطنين

"شوف تيفي"

دعت مؤسسات أمنية ومدنية في إسرائيل للاستعداد لهزة أرضية خطيرة من شأنها أن تؤدي لأضرار بالغة ولتشريد مليون شخص وفقدانهم مأواهم. ولذا تستعد الجهات المختصة لمثل هذا السيناريو، ولمساعدة المواطنين المشردين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "القدس" العربي.

وأوضح الموقع ذاته بأن المؤسسة الحاكمة، طلبت معلومات من الخبراء والمهنيين لإنشاء نظام استيعاب للمواطنين، يشمل مجمعات سكنية مؤقتة تشمل العيادات والمدارس ومراكز الشرطة، بهدف المكوث في المكان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف ذات الموقع أن وزارة الأمن الإسرائيلية تستعد للتعامل مع هزة أرضية وزلزال قوي قد يسبب عددا كبيرا من الضحايا والأضرار للبنى التحتية والممتلكات.

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المغرب شوف تيفي زلزال هزة أرضية إسرائيل

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