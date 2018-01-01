 بنشرقي : الهلال السعودي كان آخر اختيار لي بعد فشل المفاوضات مع أندية أوروبية وهذا ما دار بيني وبين رونار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في أتاي بالمغرب | مجتمع

عاجل..هذه هي حقيقة وجود مواد كيماوية في ''أتاي'' بالمغرب

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد | بوليتيك

برقية من الملك محمد السادس إلى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..حادثة مميتة تنهي حياة شخص بتطوان

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة نجمه | بووز

بالفيديو : أخبار سيئة لريال مدريد / سان جرمان يتحدى ريال مدريد بخصوص نيمار / برشلونة يرفض تلبية رغبة

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو لقاو الناس ديال الرباط هاد الصباح

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بنشرقي : الهلال السعودي كان آخر اختيار لي بعد فشل المفاوضات مع أندية أوروبية وهذا ما دار بيني وبين رونار

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 09:10 بنشرقي : الهلال السعودي كان آخر اختيار لي بعد فشل المفاوضات مع أندية أوروبية وهذا ما دار بيني وبين رونار | سبور
بنشرقي : الهلال السعودي كان آخر اختيار لي بعد فشل المفاوضات مع أندية أوروبية وهذا ما دار بيني وبين رونار
كشف أشرف بنشرقي، الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لكرة القدم، أنه توصل بمجموعة من العروض من أندية أوروبية من بينها فريق ليل الفرنسي وفريق لانس إضافة إلى نادي اندرلخت مشيرا إلى أن الدوري

شوف سبور

كشف أشرف بنشرقي، الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لكرة القدم، أنه توصل بمجموعة من العروض من أندية أوروبية من بينها فريق ليل الفرنسي وفريق لانس إضافة إلى نادي اندرلخت مشيرا إلى أن الدوري السعودي كان آخر خيار له بعد فشل كل المفاوضات.

وأوضح بنشرقي في تصريح إعلامي لموقع تيفي سبور، أن العروض التي توصل بها بكل من فريق لانس واندرلخت لم تكن في مستوى تطلعات فريق الوداد البيضاوي مؤكدا أنه اقتنع بحمل قميص الهلال بعدما اقنعه سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء.

وأكد لاعب الهلال السعودي، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قدم له مجموعة من النصائح بعد علمه بخبر انتقاله للدوري السعودي، موضحا أن الناخب الوطني طالبه بتطوير مستواه والعمل بجدية لضمان مكانته ضمن اللائحة النهائية للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها بروسيا.

وبالنسبة لفريقه الجديد، يرى ابن فريق المغرب الفاسي أن الدوري السعودي يضم لاعبين من مستوى عال جدا وسيكون مجبرا على تقديم كل ما لديه لإرضاء جماهير الهلال.

ووجه بنشرقي الشكر الخاص لكل الجماهير التي ساندته خلال مسيرته رفقة الوداد والتي ساهمت بدورها في تتويجه بالبطولة الاحترافية وعصبة الأبطال الإفريقية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي أجريت في المغرب ما بين 13 يناير و4 فبراير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الوداد أشرف بنشرقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غياب كارفخال عن مباراة باريس سان جيرمان.. تقرب احتمالية اعتماد زيدان على المغربي حكيمي | سبور

غياب كارفخال عن مباراة باريس سان جيرمان.. تقرب احتمالية اعتماد زيدان على المغربي حكيمي

سعيد حسبان يرفض تجديد انخراط منخرط بارز بالفريق | سبور

سعيد حسبان يرفض تجديد انخراط منخرط بارز بالفريق

بنشرقي داخل سخون.. هذا أول تصريح له بخصوص ديربي الرياض | سبور

بنشرقي داخل سخون.. هذا أول تصريح له بخصوص ديربي الرياض

هذا هو موعد طرح تذاكر الديربي البيضاوي | سبور

هذا هو موعد طرح تذاكر ''الديربي البيضاوي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..بغا يهرب لبوليسي و حيث كان غادي بسرعة قتل راجل فتطوان

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة | بــووز

بالفيديو..رفاق الزفزافي كيدخلو ويخرجو فالهضرة منين تعرضات عليهم أشرطة خطيرة فجلسة المحاكمة

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو) | بــووز

أول خروج إعلامي لشبيه الأمير مولاي الحسن..ليا الشرف نكون كنشبه الأمير وهاشنو كيوقع ليا فالزنقة مع الناس( فيديو)

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم | خارج البلاطو

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع
منذ 12 دقيقة

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي | دولي

بالصور..البنات مشاو فيها: بعد الدمى الجنسية.. دمى مكان الزوجة كتدير كلشي

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎ | بووز

بالفيديو..بنشرقي بدا التداريب مع الهلال مباشرة بعد وصوله للسعودية‎

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع | مجتمع

عــــاجل..هاشنو دارت أصغر رئيسة جماعة بعد أسبوعين على اعتقالها و إطلاق سراحها بجماعة الطوالع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.