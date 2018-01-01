بنشرقي : الهلال السعودي كان آخر اختيار لي بعد فشل المفاوضات مع أندية أوروبية وهذا ما دار بيني وبين رونار ﻿

كشف أشرف بنشرقي، الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لكرة القدم، أنه توصل بمجموعة من العروض من أندية أوروبية من بينها فريق ليل الفرنسي وفريق لانس إضافة إلى نادي اندرلخت مشيرا إلى أن الدوري

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كشف أشرف بنشرقي، الوافد الجديد على فريق الهلال السعودي لكرة القدم، أنه توصل بمجموعة من العروض من أندية أوروبية من بينها فريق ليل الفرنسي وفريق لانس إضافة إلى نادي اندرلخت مشيرا إلى أن الدوري السعودي كان آخر خيار له بعد فشل كل المفاوضات.



وأوضح بنشرقي في تصريح إعلامي لموقع تيفي سبور، أن العروض التي توصل بها بكل من فريق لانس واندرلخت لم تكن في مستوى تطلعات فريق الوداد البيضاوي مؤكدا أنه اقتنع بحمل قميص الهلال بعدما اقنعه سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء.



وأكد لاعب الهلال السعودي، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قدم له مجموعة من النصائح بعد علمه بخبر انتقاله للدوري السعودي، موضحا أن الناخب الوطني طالبه بتطوير مستواه والعمل بجدية لضمان مكانته ضمن اللائحة النهائية للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها بروسيا.



وبالنسبة لفريقه الجديد، يرى ابن فريق المغرب الفاسي أن الدوري السعودي يضم لاعبين من مستوى عال جدا وسيكون مجبرا على تقديم كل ما لديه لإرضاء جماهير الهلال.



ووجه بنشرقي الشكر الخاص لكل الجماهير التي ساندته خلال مسيرته رفقة الوداد والتي ساهمت بدورها في تتويجه بالبطولة الاحترافية وعصبة الأبطال الإفريقية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي أجريت في المغرب ما بين 13 يناير و4 فبراير.