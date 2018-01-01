المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي تحظى باهتمام الملك ''محمد السادس'' وثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة ﻿

علق ''العثماني'' اليوم على سؤال يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن المنظومة بمفهومها الشمولي تحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس على اعتبارها ثاني أولوية وطنية بعد

''شــوف تيفي''

علق ''العثماني'' اليوم على سؤال يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن المنظومة بمفهومها الشمولي تحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس على اعتبارها ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة، اعتبارا لأدوار المنظومة التربوية الوطنية في ضمان الحق في التربية للجميع، وتنشئة الأجيال الصاعدة، وتكوين مواطنات ومواطني الغد، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية ''إذا كان قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا قد عرف عدة محاولات للإصلاح، بدء بمختلف المساعي الإصلاحية التي بذلت منذ الاستقلال، مرورا بتشكيل اللجنة الخاصة للتربية والتكوين وإعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)، وانتهاء بتنزيل البرنامج الاستعجالي (2009-2012)؛ فإن كل هذه المجهودات لم تمكن من تحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة أساسا في إرساء منظومة تعليمية وطنية ذات جودة''.

وأضــاف فبالرغم من أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي تشكل ما يناهز 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي (تم رصد، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017)، فإن هذا القطاع لازال يواجه تحديات عديدة، لعل أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول أخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي مثل بلادنا أو أقل منه.

ومن هذا المنطلق، فقد جعلت الحكومة في صميم أولوياتها مسألة التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتكليف من الملك، حيث تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية الاستراتيجية، التي توافقت عليها مختلف مكونات المجلس، في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك الذي دعا الحكومة إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فقد حدد مشروع هذا القانون الإطار جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تعليم ذي جودة للجميع، من تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها؛ مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية؛ وإصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار؛ واعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛ واعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.